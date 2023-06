Hillstone Networks nomeada como Escolha dos Clientes no Voice of the Customer for Network Firewalls da Gartner Peer Insights™ 2023

A Hillstone Networks, provedora líder de soluções de segurança cibernética, anunciou hoje que foi incluída em dois relatórios "Voice of the Customer" (Voz do Cliente) da Gartner Peer Insights. A Hillstone foi reconhecida como fornecedora Customers' Choice for Network Firewalls (Escolha dos Clientes para Firewalls de Rede) e nomeada Strong Performer (Empresa com Desempenho Sólido) por sua recém-lançada solução Network Detection and Resolution (NDR). As honrarias associadas às Escolha dos Clientes da Gartner Peer Insights são baseadas em classificações e feedbacks voluntários e verificados feitos por profissionais que são usuários finais com experiência em compras, implementação e uso dos produtos e serviços.

"Os clientes falaram e reconheceram nosso compromisso resoluto de fornecer soluções de segurança cibernética integrativas que, com eficácia, oferecem cobertura, controle e consolidação a mais de 26 mil dos seus pares mundialmente, em um cenário de segurança cibernética desafiador e dinâmico", afirmou Tim Liu, cofundador e diretor de tecnologia da Hillstone Networks. "Continuaremos inovando e ultrapassando os limites da segurança cibernética para proteger os ativos críticos dos nossos clientes".

NDR:

A Hillstone Networks recebeu a classificação "100% disposto a recomendar" de seus usuários, com base em 25 avaliações em 25 de março de 2023.

92% dos usuários da Hillstone que foram pesquisados deramàempresa a classificação de 5 estrelas de um total de 5.

A Experiência com o Suporte da Hillstone Networks recebeu uma classificação de 4,9 do total de 5 com base em 25 avaliações.

Os Recursos dos Produtos da Hillstone Networks receberam uma classificação de 5 do total de 5 com base em 24 avaliações.

Firewalls de Rede:

A Hillstone Networks recebeu a classificação de "99% disposto a recomendar" dos seus usuários, com base em 107 classificações em março de 2023.

84% dos usuários da Hillstone que foram pesquisados deramàempresa a classificação de 5 estrelas do total de 5.

A Experiência com o Suporte da Hillstone Networks recebeu uma classificação de 4,9 do total de 5 com base em 102 avaliações.

Os Recursos dos Produtos da Hillstone Networks receberam uma classificação de 4.9 do total de 5 com base em 101 avaliações.

Sobre a Hillstone Networks

A abordagem da Hillstone Networks quantoàsegurança cibernética oferece cobertura, controle e consolidação para assegurar transformação digital para mais de 26 mil empresas no mundo todo. Saiba mais em www.hillstonenet.com.

