STF remarca para 21 de junho julgamento da descriminalização de drogas

Justiça Há 1 hora Em Justiça Presidente do STF cita ausência de mulheres na cúpula do Judiciário Apenas duas ministras compõem a Corte Suprema

Justiça Há 2 horas Em Justiça Ministros do STF elogiam indicação de Zanin para a Corte Nome do advogado foi confirmado nesta quinta pelo presidente Lula