Instituições de Saúde do Estado recebem reconhecimento nacional por excelência em gestão

Acreditação conduzida pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG) certifica a rede do Hemosc, Cepon e Samu de maneira integrada atendendo aos padrões da Gestão da Qualidade

O Hemocentro de Santa Catarina (Hemosc), o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon) e as unidades do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) receberam a acreditação na metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O Instituto avalia o modelo de gestão da qualidade, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade. Essa é a primeira Acreditação Integrada de Redes recebida por uma Organização Social de Saúde no Brasil – a Fahece que é parceira da Secretaria de Estado da Saúde (SES) – na gestão das unidades.

Também, de forma inédita, o Estado passa a contar com a primeira rede de atendimento pré-hospitalar (Samu) e a primeira hemorrede (Hemosc) do país com acreditação ONA de forma integrada.

“Esse reconhecimento vem reforçar nosso compromisso em oferecer serviços de qualidade, principalmente na Saúde, que cuida das pessoas e ameniza a dor da nossa gente. É nosso dever como Estado estar alinhado com a excelência da gestão”, afirmou o governador Jorginho Mello.

“É um orgulho para o nosso estado, e isso é fruto do trabalho realizado por toda a equipe das instituições. A melhoria na gestão e nos processos influencia diretamente no acesso e nos serviços oferecidos para a nossa população”, ressaltou a secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto.

Todo o processo de avaliação, com foco na gestão da qualidade, foi conduzido por uma equipe de avaliadores do Instituto Qualisa de Gestão (IQG), que buscou evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

“A acreditação é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido nas unidades sob nossa gestão e garante uma forte integração dos serviços. O processo de melhoria é contínuo e estamos comprometidos com isso”, afirma o presidente da Fahece, Alvin Laemmel. A certificação nível 1 é o primeiro passo para estruturar processos que permitem buscar de maneira contínua a evolução da qualidade.

De acordo com o superintendente Técnico da ONA, Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde por meio da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. “O processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são avaliadas”, explica.