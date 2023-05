Estado investe 50% a mais do previsto para o ano na Saúde no primeiro quadrimestre, aponta relatório apresentado na Alesc

Fotos: Vicente Schmitt / Agência AL

Os primeiros quatro meses da gestão Jorginho Mello foram marcados por investimentos na área da Saúde de mais de R$ 3,3 bilhões empenhados, o que representa mais de 50% dos R$ 6,3 bilhões previstos pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023. O valor é superior aos 12% determinados por lei federal. Além disso, todos os procedimentos hospitalares cresceram em comparação ao mesmo período de 2022. Cirurgias eletivas ganharam um aumento de 31%. Os procedimentos de emergência aumentaram em 8,36%.

Os números foram apresentados pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, nesta quarta-feira, 31, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Durante cerca de uma hora, expôs os dados e a evolução de investimentos praticados pelo governo na área.

Para o governador Jorginho Mello, os dados refletem o esforço da gestão. “Encontramos uma situação bastante frágil no Estado, com necessidades imediatas de investimento em muitas áreas, mas em especial na saúde. Estamos empenhados em fazer andar as cirurgias, arrumar os hospitais mais deteriorados e garantir leitos para todos”, disse.

“Este momento na Assembleia é muito importante, aproveitamos para além de apresentar os relatórios do orçamento e os investimentos que estamos realizando, também demonstrar os desafios que a saúde pública de Santa Catarina tem pela frente”, afirma Carmen Zanotto.

Segundo os dados apresentados na Audiência Pública, foram abertos 44 novos leitos de UTI e estão previstos outros 100 para os próximos dias, totalizando 1.328 no estado. Entre as ações que estão em execução no primeiro quadrimestre, está a adequação nas redes de gases medicinais e infraestruturas prediais de hospitais públicos e a reestruturação das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização, previstas através do Decreto de Emergência em Saúde.

Há, ainda, a previsão de iniciar a ampliação e a construção da nova emergência do Hospital Infantil Joana de Gusmão; ampliação dos leitos de UTI no Joana de Gusmão e na Maternidade Carmela Dutra; e a ampliação da emergência no Hospital Regional de São José.

Outras ações

A atual gestão elencou algumas prioridades, segundo Carmen Zanotto. Entre elas: dar maior atenção à Estratégia da Saúde da Família (ESF); ampliar a cobertura vacinal; reduzir as filas de espera para cirurgias eletivas, consultas e exames; melhorar a resolutividade das Unidades de Pronto Atendimento (UPA); habilitar hospitais para atendimentos de alta complexidade em ortopedia, cardiologia e oncologia; ampliar os exames e procedimentos ambulatoriais; dar maior atenção ao cuidado mental, à saúde da mulher e às pessoas com deficiências, doenças raras, autismo e outras patologias.

