Governo do Estado lança Programa Inverno Gaúcho com Saúde para ampliar o atendimento a casos de doenças respiratórias

“O inverno é um desafio do ponto de vista de saúde pública, devido à elevação de internações nesse período. Boa parte das internações poderia ser evitada se a vacinação fosse cumprida. Se o atendimento for feito no momento correto, nós conseguiremos evitar problemas mais graves de saúde”,avaliouogovernador.

Entre junho e agosto, a demanda por atendimentos de saúde tende a aumentar. Doenças do sistema respiratório foram a principal causa de internação de crianças e adolescentes de zero a 14 anos no Estado em 2022, representando 12,3% do número de casos. Pneumonia, asma e bronquite e bronquiolite agudas são as enfermidades que mais levaram à hospitalização, quadro agravado pela pandemia. A baixa cobertura vacinal no Estado é outro fator preocupante. Entre 2018 e 2022, a Campanha Nacional contra a influenza nunca atingiu a metaanual de 90% na faixa entre zero e 14 anos.