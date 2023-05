Projeto Santo Antoninho em Coronel Bicaco: Cronograma de testes de acuidade visual termina no dia 30

Para contemplar todas as escolas da rede municipal de ensino de Coronel Bicaco, o cronograma de testes de acuidade visual do projeto Santo Antoninho foi dividido em três etapas.

A última parte está agendada para terça-feira (30/5), quando alunos das escolas Rosalina Diniz de Souza e Pedro Ferreira Bueno serão submetidos às avaliações coordenadas por um médico oftalmologista.

Na terça-feira desta semana, foram os estudantes das escolas João Rodrigues de Almeida, Cristóvão Colombo e Esquina Aparecida, que passaram pelos testes de acuidade visual.

Em Coronel Bicaco, o projeto Santo Antoninho atenderá quase 600 colegiais matriculados na rede municipal de ensino, na faixa etária entre 4 e 15 anos de idade.

O objetivo da iniciativa desenvolvida pelo Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é identificar os estudantes com dificuldades para enxergar e, posteriormente, efetuar os encaminhamentos necessários de maneira gratuita, como exames, procedimentos cirúrgicos e fornecimento de óculos.

