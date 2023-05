Inauguração do Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes em Barra do Guarita promete encantar visitantes

O município de Barra do Guarita está se preparando para inaugurar o aguardado Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes, marcado para o próximo domingo pela manhã. A cerimônia terá início às 10 horas com uma missa, seguida de um ato inaugural e um almoço no Clube Navegantes, na cidade de Barra do Guarita.

O mirante está localizado às margens da RSC-163, pouco antes da entrada em Barra do Guarita para quem vem de Tenente Portela. O acesso ao local passou por uma completa remodelação, com a aplicação de novo cascalho e a expansão da estrada, melhorando as condições de tráfego e locomoção. O mirante é de fácil acesso e oferece uma ampla área para estacionamento.

A estrutura do mirante passou por uma restauração completa, desde a estátua até sua base. Na estrutura da estátua, foram adicionadas pinturas que retratam a história de Barra do Guarita e sua conexão com o Rio Uruguai, tornando-as verdadeiras obras de arte. O local também conta com uma luneta instalada, permitindo que os visitantes apreciem a vista do Rio Uruguai, bem como as cidades de Barra do Guarita e Itapiranga.

As obras foram financiadas por duas fontes de recursos. O programa Avançar do Governo do Estado destinou R$ 350 mil reais, enquanto o município ainda está finalizando o valor total do investimento, estimado em cerca de R$ 300 mil.

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot, ressaltou que as obras foram iniciadas há cerca de 20 anos, mas nunca foram concluídas adequadamente, resultando em um local em ruínas. Ele enfatizou a importância do projeto para Barra do Guarita, que se tornará um cartão de visita para a região.

A inauguração do mirante ocorrerá neste domingo, porém, as melhorias no espaço não devem parar por aí. O prefeito anunciou planos de instalar um restaurante no primeiro andar da base do monumento de Nossa Senhora dos Navegantes. O segundo andar contará com salas destinadas à venda de lembranças e artesanatos, além de um escritório para informações turísticas. O prefeito não estabeleceu prazo para a conclusão dessas estruturas, mas acredita que não será demorado.