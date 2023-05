TriLink BioTechnologies® anuncia expansão da capacidade de fabricação conforme se aproxima o término das obras da instalação de fabricação de mRNA

A TriLink BioTechnologies (TriLink®), uma empresa da Maravai LifeSciences (NASDAQ: MRVI) e fornecedora global de reagentes e serviços de ciências da vida, anunciou a expansão da sua capacidade de fabricação de mRNA para atender aos desenvolvedores de medicamentos em fase tardia. A construção da nova instalação de 32.000 pés quadrados da TriLink, nos termos da cGMP (Boas Práticas de Fabricação Atuais), solidifica seu compromisso com o avanço do campoàmedida que mais terapias e vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA) entram em ensaios clínicos em estágio avançado.

A TriLink forneceu serviços com certificação GMP (Boas Práticas de Fabricação) de forma confiável a seus clientes desde a inauguração de sua primeira instalação de fabricação cGMP em 2015. Construída para atender a necessidade de um mercado em rápido crescimento, espera-se que a nova instalação cGMP contribua para o desenvolvimento de terapias vitais de mRNA. O edifício foi projetado para a fabricação com cGMP da edição de genes in vivo baseada em mRNA, terapias de células editadas por genes, terapias de substituição de proteínas, vacinas contra o câncer e vacinas contra doenças infecciosas.

“A expansão das nossas capacidades de fabricação cGMP de mRNA representa um marco importante para a TriLink e nossos parceiros”, disse Becky Buzzeo, Diretora Comercial da Maravai LifeSciences. “Em breve, os desenvolvedores de medicamentos poderão aproveitar os mais de 25 anos de experiência da nossa equipe no setor, ajudando a levar terapias essenciais do conceito ao DNA plasmidial até a fabricação de substâncias medicamentosas de mRNA clínico de fase tardia com facilidade”.

A poucos minutos da sede da empresa em San Diego, a nova instalação possui salas limpas ISO 7 e maior capacidade de mRNA (1 g a >50 g por lote), com serviços analíticos internos abrangentes também disponíveis. “Nossa equipe teve muito cuidado ao construir e projetar nossa nova instalação — foi um verdadeiro trabalho de amor”, acrescentou Rob Carpenter, Vice-presidente de Engenharia da TriLink. “Além de ter acesso a uma instalação de última geração, os desenvolvedores também terão uma linha direta com nossa equipe experiente para ajudar na otimização de processos, aumento de escala, validação e recursos de qualificação”.

Sobre a TriLink BioTechnologies

A TriLink BioTechnologies, uma empresa da Maravai LifeSciences, está ajudando a alcançar o poder e o potencial do mRNA. Como líder global em soluções de ácido nucleico e mRNA por mais de 25 anos, a TriLink oferece experiência química e biológica inigualável, serviços de CDMO e materiais prontos e personalizados de alta qualidade, incluindo sua tecnologia proprietária de proteção de mRNA CleanCap®. Líderes farmacêuticos, disruptores de biotecnologia e governos mundiais dependem da TriLink para enfrentar seus maiores desafios, desde a entrega acelerada da vacina contra COVID-19 até a capacitação de tratamentos inovadores em oncologia, doenças infecciosas, cardiologia e distúrbios neurológicos, para permitir planos futuros de respostaàpandemia.

Sobre a Maravai

A Maravai é uma empresa líder em ciências da vida que fornece produtos essenciais para permitir o desenvolvimento de terapias medicamentosas, diagnósticos e novas vacinas. As empresas da Maravai são líderes no fornecimento de produtos e serviços nas áreas de síntese de ácidos nucleicos e testes de segurança biológica para muitas das principais empresas biofarmacêuticas, de vacinas, de diagnóstico e de terapia genética e celular do mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa pode conter “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Os investidores são advertidos de que as declarações neste comunicadoàimprensa que não são estritamente históricas constituem declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações relacionadasàexpectativa de que nossas capacidades de fabricação expandidas simplificarão e contribuirão para o desenvolvimento terapêutico de mRNA, nossa capacidade de atrair e atender aos desenvolvedores de medicamentos em fase tardia, um aumento de terapias baseadas em mRNA e vacinas entrando em ensaios clínicos em estágio avançado, além da nossa capacidade de ajudar a levar terapias críticas desde o conceito até a fabricação de substâncias medicamentosas de mRNA clínico de fase tardia constituem declarações prospectivas identificadas por palavras como “esperar”, “estimar”, “pode”, “em breve”, “próximo”, “programado”, “antecipar” ou “poderia” e expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles antecipados, incluindo, sem limitação e incertezas relacionadas a atrasos de construção e permissão, disponibilidade e atrasos na entrega de equipamentos, validação contínua da segurança e eficácia da nossa tecnologia e novos desenvolvimentos científicos e a concorrência de outros produtos. Esses e outros riscos e incertezas são descritos com mais detalhes na seção “Fatores de risco” do nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, bem como em outros relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission). Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contemplados por essas declarações prospectivas e, portanto, você não deve confiar neles. Essas declarações prospectivas refletem nossas opiniões atuais e não nos comprometemos a atualizar nenhuma dessas declarações prospectivas para refletir uma mudança nas opiniões ou eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste documento, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

