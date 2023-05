Grupo Lenovo: resultados financeiros do exercício fiscal de 2022/23

O Grupo Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou hoje os resultados do seu ano fiscal, com uma receita de US$ 62 bilhões e lucro líquido de US$ 1,6 bilhão – ou US$ 1,9 bilhão segundo as normas de relatórios financeiros de Hong Kong (HKFRS)[1] . A rentabilidade permaneceu estável, com a margem bruta e a margem operacional apresentando suas máximas em 18 anos e a margem líquida não-HKFRS anual estável. Enquanto a receita do Grupo se viu afetada pela debilidade no mercado de dispositivos, a receita de negócios fora do segmento de PC atingiu uma alta de quase 40% no ano fiscal, alimentada pelos mecanismos de crescimento diversificados da Lenovo do Grupo de Soluções e Serviços (Solutions and Services Group – SSG) e do Grupo de Soluções de Infraestrutura (Infrastructure Solutions Group – ISG), aumentando a receita para recordes de US$ 6,7 bilhões e US$ 9,8 bilhões, respectivamente, com altas de 22% e 37% em relação ao ano anterior.

Após um ano de incertezas na indústria e no mundo, a Lenovo vê sinais positivos de estabilização do mercado. O Grupo espera que todo o mercado de PCs e dispositivos inteligentes retome o crescimento anual no segundo semestre de 2023 e que o mercado de serviços de TI retome um crescimento relativamente alto – em conjunto, isso fará com que o mercado total de TI em 2023 volte a crescer de maneira moderada. A médio/longo prazo, a transformação digital e inteligente continuará acelerando, o que vai gerar um grande potencial de crescimento para a infraestrutura informática e da nuvem.

A posição financeira da Lenovo continua forte e seu ciclo de conversão de caixa melhorou ainda mais. Esta liquidez saudável fez com que o Grupo continuasse investindo em P&D no segmento da “Nova TI” (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), com o intuito de desenvolver suas futuras competências básicas. Durante o ano passado, a Lenovo aumentou seu investimento anual em P&D para US$ 2,2 bilhões – um aumento anual de 6%.

No quarto trimestre, o Grupo reconheceu uma reestruturação única e outros encargos de US$ 249 milhões, entre várias outras ações, para gerar cerca de US$ 850 milhões em economia anual de despesas do grupo, ajudando a estabelecer uma base sólida para as operações do Grupo em um mercado desafiador e posicioná-lo para o crescimento futuro.

O Conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo final de 3,8 centavos de US$ (ou 30 centavos de HK) por ação para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023.

Destaques financeiros:

EF 22/23 milhões de US$ EF 21/22 milhões de US$ Variação Receita do Grupo 61,947 71,618 (14%) Receita bruta 2,136 2,768 (23%) Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas) 1,608 2,030 (21%) Receita líquida(lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS) [1] 1,878 2,164 (13%) Ganhos básicos por ação (em centavos de US$) 13.50 17.45 (3.95)

Citação do presidente do conselho e CEO, Yuanqing Yang:

“A Lenovo apresentou rentabilidade estável no último ano fiscal,àmedida que nossos mecanismos de crescimento diversificados continuam alcançando novos marcos. Seu ímpeto está impulsionando um progresso constante em nossa transformação liderada por serviços e o mix de receita de nossos negócios fora do segmento de PC aumentou para quase 40%. Nossa estratégia clara está funcionando e nossa operação é resiliente, mesmo diante das incertezas globais. No futuro, continuaremos investindo em P&D para capturar a próxima onda de oportunidades de crescimento. Definitivamente, estamos bem preparados para o futuro”.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG): alta margem e forte crescimento

Oportunidade:

Os segmentos de serviços da “Nova TI” dentro do mercado de serviços de TI de trilhões de dólares continuam a se expandir. A expectativa é de que o dispositivo como serviço (Device-as-a-Service – DaaS) e as soluções na nuvem tenham um crescimento de dois dígitos a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) até 2025. Os gastos com soluções e serviços permanecerão fortes, principalmente em educação, comércio inteligente, cidade inteligente e manufatura.

Desempenho do ano fiscal de 2022/23:

O SSG continua sendo o mecanismo de crescimento do Grupo e um importante contribuinte para os lucros.

A receita atingiu um recorde histórico, subindo 22% no ano – para US$ 6,7 bilhões, com uma alta margem operacional de 21%.

Crescimento alto de dois dígitos em todos os segmentos, com o mix de receita de soluções e serviços não centrados em hardware respondendo agora por mais da metade da receita do SSG.

Crescimento sustentável:

O SSG continua investindo na criação de soluções horizontais escaláveis e repetíveis ou blocos de construção que podem ser implementados em qualquer setor, aproveitando a propriedade intelectual da Lenovo.

Além disso, o SSG enriqueceu seu portfólio de soluções de local de trabalho digital e seu portfólio de soluções de nuvem híbrida TruScale.

TruScale dimensionada para SAP com Private Edition Customer Data Center (PE CDC) e ampliação da parceria exclusiva para fornecer serviço técnico gerenciado para clientes SAP com PE CDC na China.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG): receita recorde, lucro recorde e hipercrescimento

Oportunidade:

O ISG continua se beneficiando da atualização contínua da infraestrutura de TIC. Até 2025, o mercado de servidores sozinho deve ultrapassar US$ 132 bilhões, com armazenamento estimado em US$ 36 bilhões e infraestrutura de borda no valor de US$ 37 bilhões.

Desempenho do ano fiscal de 2022/23:

Desempenho histórico do ISG durante o ano fiscal como um mecanismo rentável de alto crescimento. A receita cresceu para quase US$ 10 bilhões, um aumento anual de 37%, com lucro operacional recorde de US$ 98 milhões.

A receita do negócio de servidores cresceu quase 30% no ano, marcando um recorde e tornando a Lenovo a terceira maior fornecedora de servidores do mundo.

O armazenamento também atingiu um recorde de receita, triplicando os resultados do ano fiscal anterior e passando da 8ª posição para a 5ª no mundo. A receita de software cresceu 25% no ano, outro recorde.

Crescimento sustentável:

O ISG continua melhorando seus recursos de pilha completa que cobrem os segmentos de Cloud Service Provider and Enterprise e SMB.

Ao mesmo tempo, o ISG está investindo em inovações de infraestrutura capacitadas por inteligência artificial (IA), como computação de borda com tecnologia de IA e nuvem híbrida.

A fabricação interna e a competitividade de custos foram reforçadas com a adição de uma instalação interna em Budapeste (Hungria).

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG): posição de liderança no mercado e rentabilidade

Oportunidade:

O negócio se viu afetado por vários trimestres de debilidade do mercado de dispositivos devidoàdigestão do estoque de canais. Com os PCs sendo a ferramenta de produtividade essencial na era digital de hoje, a Lenovo prevê que o mercado de PCs voltará a crescer na segundametade do ano civil de 2023. A tendência de digitalização e o modelo de trabalho híbrido continuam impulsionando o crescimento constante em soluções de espaços inteligentes.

Desempenho do ano fiscal de 2022/23:

A receita do IDG caiu no ano para US$ 49,4 bilhões, mas manteve com sucesso a posição número 1 no mercado de PCs – com 23,2% de participação de mercado a nível mundial – e manteve sua rentabilidade líder do setor de 7,3%.

O mix de receita de produtos premium aumentou para quase 30%.

O negócio de smartphones tem sido rentável por três anos consecutivos e alcançou crescimento de receita premium para o mercado na maioria dos mercados.

Crescimento sustentável:

O IDG administrará de perto as despesas e melhorará ainda mais sua excelência operacional.

Ele continuará investindo em inovações tecnológicas com foco em ofertas premium e áreas adjacentes, ao mesmo tempo em que aprimora as soluções de espaços inteligentes para modelos de trabalho híbridos.

Desempenho do 4T

O quarto trimestre do ano fiscal foi o mais desafiador do ano, devido às pressões do mercado de PCs e da economia mundial. A Lenovo encerrou o trimestre com receita de US$ 12,6 bilhões, uma queda de 24% no ano. A receita do IDG caiu 33% no ano, enquanto o forte impulso dos mecanismos de crescimento do SSG e do ISG ajudou a compensar a debilidade do mercado de dispositivos. A receita do SSG aumentou 18% no ano, para US$ 1,6 bilhão, e a receita do ISG aumentou 56%, para US$ 2,2 bilhões. O mix de receita fora do segmento de PC durante o trimestre atingiu uma alta histórica de 43%, um aumento de 12 pontos no ano.

Destaques operacionais do 4T

Governança ambiental, social e corporativa (ESG) – A pontuação da Avaliação de Governança ambiental, social e corporativa da Lenovo foi recentemente atualizada para AAA pela MSCI, a agência de classificação internacional. Esta atualização representa a classificação mais alta possível para empresas líderes em programas de ESG. Além disso, a EcoVadis reconheceu a Lenovo por sua excelência em compras sustentáveis em seu 7ºPrêmio Anual de Liderança em Compras Sustentáveis. A empresa também foi recentemente reconhecida pela Forbes como uma das Melhores empresas empregadoras para a diversidade em 2023, avaliada com base em recomendações diretas, recomendações indiretas e pesquisas sobre os principais indicadores de desempenho.

[1] a medida não-HKFRS foi ajustada excluindo as variações líquidas do valor justo dos ativos financeiros a valor justo por meio de lucro ou perda, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições; reestruturação e outros encargos; e os correspondentes efeitos do imposto de renda, se for o caso.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 62 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 77 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todas as pessoas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para áreas de crescimento que alimentam o avanço das tecnologias de “Nova TI” (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência), incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. Esta transformação, juntamente com a inovação revolucionária da Lenovo, está criando um futuro mais inclusivo, confiável e inteligente para todas as pessoas de todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

GRUPO LENOVO RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre e ano encerrados em 31 de março de 2023 (em milhões de US$, exceto por dados de participação) 4T

EF 22/23 4T

EF 21/22 VARIAÇÃO ANO/ANO EF 22/23 EF 21/22 VARIAÇÃO ANO/ANO Receita 12,635 16,694 (24)% 61,947 71,618 (14)% Lucro bruto 2,143 2,864 (25)% 10,501 12,049 (13)% Margem de lucro bruto 17.0% 17.2% (0.2) pts 17.0% 16.8% 0.2 pts Despesas operacionais (1,852) (2,275) (19)% (7,832) (8,968) (13)% Despesas de P&D

(incluído nas despesas operacionais) 550 576 (5)% 2,195 2,073 6% Relação/despesas/receitas 14.7% 13.6% 1.1 pts 12.6% 12.5% 0.1 pts Lucro operacional 291 589 (51)% 2,669 3,081 (13)% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (161) (69) 134% (533) (313) 70% Receita bruta 130 520 (75)% 2,136 2,768 (23)% Tributação (24) (99) (75)% (455) (623) (27)% Lucro no período/ano 106 421 (75)% 1,681 2,145 (22)% Participações societárias minoritárias 8 (9) N/A (73) (115) (37)% Lucro atribuível aos acionistas 114 412 (72)% 1,608 2,030 (21)% Lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS[1] 284 507 (44)% 1,878 2,164 (13)% Lucro por ação (em centavos de US$)

Básico

Diluído 0.95 0.93 3.52 3.20 (2.57) (2.27) 13.50 12.74 17.45 15.77 (3.95) (3.03)

