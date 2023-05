Sarah Jones, da Kodak Alaris, é homenageada como Women of the Channel pela CRN

A Kodak Alaris acaba de anunciar que a CRN®, uma marca da The Channel Company, nomeou Sarah Jones, gerente de geração de demanda global, para a lista Women of the Channel 2023. Todos os anos, A CRN reconhece mulheres de organizações fornecedoras, distribuidoras e provedoras de soluções cuja experiência e visão estão deixando uma marca no setor de tecnologia.

Sarah lidera publicidade digital, gerenciamento de leads, implementação de campanha regional e estratégias de feiras para os EUA e Canadá. Ela reorganizou as prioridades e as estratégias de geração de demanda correspondentes para ir além das campanhas do usuário final e deu maior peso aos planos de campanha dos parceiros para apoiar a comunidade do canal em suas próprias atividades de marketing. Além disso, liderou iniciativas em pilares importantes na estratégia de geração de demanda para promover os negócios de canal no ano passado.

“Esse reconhecimento é extremamente merecido. Sarah é muito respeitada em toda a empresa e os resultados falam por si. No final do atual ano fiscal, as estratégias de geração de demanda excederam as metas de pipeline planejadas para nossos negócios de canal e a geração de leads aumentou 47%”, celebra Sue Rodeman, vice-presidente de marketing global.

As homenageadas do CRN 2023 Women of the Channel, junto ao seu pensamento estratégico e liderança, estão direcionando talentos para impulsionar parceiros e clientes. “Estamos em êxtase em anunciar as homenageadas deste ano e destacar essas mulheres por suas conquistas significativas, sabendo que o que elas realizaram abriu o caminho para o sucesso contínuo no canal de TI”, afirma Blaine Raddon, CEO da The Channel Company. “O canal está mais forte por causa delas e estamos ansiosos para ver o que elas farão a seguir”, conclui.

A lista de Mulheres do Canal de 2023 será apresentada na edição de junho da CRN Magazine, com cobertura on-line a partir de 8 de maio em www.CRN.com/WOTC.

Para obter mais informações, basta acessar: www.alarisworld.com.