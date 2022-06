CRE ouve ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas na quarta

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) faz na quarta-feira (29), às 10h, uma audiência pública interativa com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que falará aos senadores sobre as atribuições e projetos da pasta.

O comparecimento do ministro da Defesa à CRE tem caráter regimental. De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, a comissão promoverá audiências públicas, no início de cada sessão legislativa, com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa para prestarem informações no âmbito de suas competências.

O debate também contará com a participação, já confirmada, dos comandantes da Marinha, Almir Garnier Santos; do Exército, Marco Antônio Freire Gomes; e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior.

A reunião será na sala 7 da ala Alexandre Costa.