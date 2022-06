Trecho brasileiro da segunda ponte Brasil-Paraguai terá nome de Jaime Lerner

Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.380, que denomina de “Ponte da Integração - Jaime Lerner” a parte brasileira da segunda ponte que vai interligar Brasil e Paraguai. As obras relativas a essa ponte já ultrapassaram 80% da execução, e ela está prevista para ser inaugurada em agosto.

A proposta (PL 1.984/2021) foi aprovada pelo Senado em maio, a partir de substitutivo do senador Marcelo Castro (MDB-PI). Inicialmente, o projeto da Câmara dos Deputados denominaria "Jaime Lerner" toda a ponte, inclusive a referente ao trecho paraguaio. Mas o senador ponderou não ser correto o Brasil dar, de forma unilateral, um nome a uma ponte binacional. Seu argumento venceu, inclusive quando o projeto retornou à Câmara para uma nova análise.

Com isso, a homenagem a Jaime Lerner fica oficializada no trecho da ponte sobre o Rio Paraná até a divisa entre as duas nações. A segunda ponte Brasil-Paraguai ligará as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Presidente Franco, no Paraguai. A obra localiza-se nas imediações do Marco das Três Fronteiras, e é uma parceria entre os governos do Paraná e federal com a Itaipu Binacional. No trecho paraguaio, a ponte se chamará Presidente Franco.

Jaime Lerner

Jaime Lerner faleceu em Curitiba em 27 de maio de 2021, aos 83 anos. Ele foi prefeito de Curitiba por três mandatos e governador do Paraná por dois mandatos. Tornou a cidade mundialmente conhecida por seu planejamento urbano, sistema de transporte público e programas socioambientais.

Nascido em uma família de imigrantes judeus poloneses em 1937, formou-se na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na qual também foi professor. Foi o único brasileiro a presidir a União Internacional dos Arquitetos (2002-2005). Em 2010 foi escolhido pela revista Time como um dos 25 pensadores mais inovadores do mundo e, em 2017, foi eleito pela revista americana Planetizen o segundo urbanista mais influente de todos os tempos, além de ser o único brasileiro a figurar na lista dos 100 urbanistas mais importantes do mundo.

Em sua trajetória, Lerner ainda recebeu diversos outros reconhecimentos internacionais. Entre eles, o United Nations Environmental Award, em 1990; o Child and Peace Award, da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), em 1996; o World Technology Award for Transportation, do National Museum of Science and Industry de Londres, em 2001; e o Sir Robert Mathew Prize for the Improvement of Quality of Human Settlements, em 2002.

Como será a ponte

A ponte estaiada terá comprimento de 760 metros, com vão livre de 470 metros de extensão. Também estão sendo realizadas obras de uma rodovia perimetral que dará acesso à nova ponte pela BR 277.

A primeira ponte entre os dois países, a Ponte Internacional da Amizade, foi construída durante as décadas de 1950 e 1960 e inaugurada em 27 de março de 1965. A primeira ponte entre o Brasil e Paraguai liga as cidades de Foz do Iguaçu a Ciudad del Este.