Fux suspende eleições indiretas para governador em Alagoas

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu as eleições indiretas para governador e vice de Alagoas. Para isso, ele tornou sem efeito decisão da Justiça estadual que autorizava o pleito.

O magistrado atendeu pedido do diretório estadual do PSB, que alegou risco de perda do direito. A eleição indireta estava marcada para estasegunda-feira (2), às 10h, na Assembleia Legislativa. Ocorre que um outro processo no Supremo - uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), aberta pelo PP questionando a regularidade do pleito - ainda deve ser apreciado pelo relator, ministro Gilmar Mendes. A decisão que suspendeu o pleito foi tomada ontem (1º).



Algumas horas depois, o próprio Mendes se manifestou e manteve a suspensão por 48 horas. Os partidos alegam que a eleição por via indireta não é compatível com os princípios de participação popular da Constituição.



A eleição indireta para um mandato tampão, até o fim do ano, foi marcada por deputados estaduais depois que o ex-governador Renan Filho (MDB) renunciou ao cargo para concorrer ao Senado nas eleiçõesde outubrodeste ano. Por sua vez, o antigo vice, Luciano Barbosa (MDB), renunciou ao cargo apóstersido eleito prefeito de Arapiraca (AL).