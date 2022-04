Presidentes das comissões permanentes serão eleitos nesta quarta-feira

Reunião da CCJ (a comissão mais disputada) no ano passado - (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), publicou nesta terça-feira (26) o ato que convoca para esta quarta-feira (27) as eleições dos presidentes das comissões permanentes da Casa. Depois de negociações com os líderes partidários, foi concluída hoje a distribuição das presidências das comissões entre os partidos.

A distribuição é feita com base no resultado da última eleição para a Câmara (2018) e no princípio da proporcionalidade partidária – o tamanho da bancada na Casa define a precedência na escolha e o número de presidências que a legenda pode reivindicar.

As indicações dos integrantes de cada comissão deverão ser feitas até a meia-noite desta terça-feira pelos líderes.

Veja qual partido presidirá qual comissão:

União

– Constituição e Justiça e de Cidadania

– Minas e Energia

– Educação

– Esporte

PT

– Cultura

– Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia

– Legislação Participativa

PP

– Seguridade Social e Família

– Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PSD

– Finanças e Tributação

– Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

MDB

– Desenvolvimento Urbano

– Viação e Transportes

PSB

– Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

– Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

PL

– Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Rural

– Defesa dos Direitos da Mulher

Republicanos

– Defesa Do Consumidor

PSDB

– Relações Exteriores e de Defesa Nacional

PDT

– Trabalho, Administração e Serviço Público

Podemos

– Turismo

Solidariedade

– Fiscalização Financeira e Controle

PSC

– Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

PCdoB

– Direitos Humanos e Minorias

Patriota

– Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência



Eleições dos presidentes

As reuniões destinadas à eleição dos presidentes seguirão o seguinte roteiro:

Às 9 horas, para as comissões de:

– Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

– Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

– Constituição e Justiça e de Cidadania

– Defesa do Consumidor

– Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

– Finanças e Tributação

– Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

– Minas e Energia

– Relações Exteriores e de Defesa Nacional

– Seguridade Social e Família

– Trabalho, Administração e Serviço Público

– Viação e Transportes

Às 12h, para as comissões de:

– Desenvolvimento Urbano

– Educação

– Esporte

– Fiscalização Financeira e Controle

– Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia

– Legislação Participativa

– Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

Às 15 horas, para as Comissões de:

– Cultura

– Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

– Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

– Direitos Humanos e Minorias

– Turismo.