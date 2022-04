Motociclista perde a vida ao colidir contra árvore em Horizontina

Valdecir Hirt conduzia uma motocicleta e chocou-se contra uma árvore de grande porte no canteiro central da Avenida Imigrantes, na cidade de Horizontina. O homem de 34 anos de idade morreu no local. As causas do acidente de trânsito serão apuradas. As informações são do site Paulo Marques Notícias.

A Brigada Militar (BM) isolou o local do fato até a chegada da equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP). O acidente de trânsito ocorreu na madrugada do domingo (17/4).

De acordo com familiares, Valdecir Hirt tinha voltado a residir em Horizontina fazia cerca de dois meses.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.