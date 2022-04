Tenente Portela possui quatro casos ativos de Covid-19

Quatro moradores de Tenente Portela são considerados casos ativos do novo coronavírus. E apenas um espera o resultado de exame laboratorial. A atualização dos dados epidemiológicos aconteceu no início da tarde da quarta-feira (6/4).

Desde o começo da pandemia em março de 2020, o município contabiliza 3.091 diagnósticos positivos da doença. Deste contingente, 3.049 pacientes estão curados e 38 morreram.

Por causa de sintomas de Covid-19, dois residentes em Tenente Portela estão internados no Hospital Santo Antônio (HSA). Eles são suspeitos de contaminação e permanecem na pediatria.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou quase 12 mil exames para verificação da enfermidade. Dos 11.978 testados, 8.887 pacientes tiveram resultado negativo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.