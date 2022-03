Caso Rafael: Julgamento de Alexandra Duogokesnki é suspenso

Após poucos minutos de ser iniciado em Planalto, o julgamento do Caso Rafael foi suspenso pela juíza que preside a sessão, Marilene Parizotto Campagna. A decisão foi tomada após a defesa se retirar do tribunal, em desconformidade pelo não aceite de uma prova, baseada em um áudio que Rafael Winques teria supostamente enviado para o pai no dia seguinte a data do crime.

O áudio foi apresentado pela defesa no início do julgamento, mas em razão do fim dos prazos de apresentação de provas, a juíza indeferiu o pedido. Depois de um debate acalorado entre as partes, a defesa de Alexandra Salete Duogokesnki, se retirou do julgamento, motivando a suspensão da sessão.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.