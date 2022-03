Inquérito Policial sobre tentativa de homicídio ocorrida em 04/03 é encaminhado a Justiça em Coronel Bicaco

Nesta sexta-feira (11), a DELEGACIA DE POLÍCIA DE CORONEL BICACO, enviou à justiça o inquérito policial instaurado para a apuração de crime de tentativa de homicídio ocorrido na Rua Joaquim Vieira, 490, Vila Diniz, no dia 04 de março de 2022, por volta das 19:30h.

O registro da ocorrência informa que “o indiciado chegou ao local na posse de uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que estava trabalhando no local”.

O delegado William Garcez, responsável pelo caso, disse que o indiciado se encontra preso preventivamente (o que aconteceu por acatamento do Poder Judiciário ao pedido feito pela Polícia Civil) e que o procedimento segue, agora, para a análise do Ministério Público que, se concordar com as conclusões do inquérito, deve dar início ao processo criminal nos próximos dias.

A vítima dos disparos de arma de fogo que estava internado no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, deu alta na última quarta-feira (09)

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.