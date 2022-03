South Summit Brasil prorroga inscrições para Competição de Startups

A South Summit, encontro global do ecossistema de empreendedorismo e inovação que será realizado em Porto Alegre de 4 a 6 de maio, prorrogou o período de inscrições para a Competição de Startups. Os interessados têm agora até o dia 22 de março parapreencher o formulário no site oficial.

Serão aceitos projetos de todo o mundo, de qualquer setor e em qualquer estágio de desenvolvimento. Após a inscrição, as startups apresentadas passam por um processo de seleção, feito por um comitê de investidores e especialistas com base em critérios como inovação, viabilidade, escalabilidade, sustentabilidade, equipe, além de interesse de potenciais investidores.



Os escolhidos terão a oportunidade de acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 com investidores e corporações e receberão também aconselhamento e orientação para melhorar a visibilidade na mídia.

South Summit Brasil



Com o objetivo de fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais para gerar oportunidades de negócios e conexões de alto valor, a South Summit Brasil conta com a coorganização do governo estadual e trará tendências e inovações que marcam o presente e o futuro das empresas.



Realizado desde 2012 em Madrid, na Espanha, é reconhecida como uma plataforma global de inovação e conexões. Já movimentou cerca de US$ 8,2 bilhões em investimentos. Na última edição reuniu 20 mil participantes e 8 mil empresários.