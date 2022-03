Governo assina contrato para obras no Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi

O governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior participa, na manhã desta quinta-feira (10/3), às 10h30, da assinatura do contrato para execução de obras no Hospital Beneficente São Pedro, no município de Garibaldi. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, também participa.

A instituição está sendo contemplada pela segunda etapa do programa Avançar na Saúde, com o recurso de R$ 4 milhões para ampliação do hospital em 1.104m². Além disso, haverá adequação de área para aumentar atendimentos do programa Assistir.

Com a ampliação do centro cirúrgico e do atendimento de média e alta complexidade, serão construídas três salas de cirurgia e um setor de hemodinâmica.

Aviso de pauta

O quê:assinatura de contrato para obras no Hospital Beneficente São Pedro

Quando: quinta-feira (10/3), às 10h30

Onde: Hospital Beneficente São Pedro - travessa 31 de Outubro, Centro - Garibaldi