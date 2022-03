Coronavírus em SC: Mais da metade dos municípios catarinenses não registram mortes por Covid-19 há pelo menos 30 dias

De 295 municípios, 166 não registram mortes há pelo menos 30 dias por coronavírus. Esses dados indicam que em mais da metade das cidades catarinenses, cerca de 56,3%, o número de mortos por Covid-19 começou a cair. O levantamento é da Secretaria de Estado da Saúde.

“Há uma gestão de crise eficaz que é feita desde o início da pandemia, olhando sempre pro cenário científico, entendendo e tomando decisões pertinentes, seja em cobertura vacinal, ampliação de vagas de UTI ou aproximando o cidadão da Saúde de sua cidade, regionalizando o acesso. Investimos muito nestes últimos anos e vacinamos! Temos uma cobertura vacinal em mais de 80%, se contabilizarmos os mais jovens, incluindo as crianças. Se olharmos para a população adulta, o número é ainda maior”, destacou o secretário da Saúde, André Motta Ribeiro.

Santa Catarina aplicou 13.577.019 doses de vacinas, desde que começou a imunização em janeiro de 2021. A cobertura da população vacinável com o esquema primário completo já ultrapassou os 90%, segundo dados do Vacinômetro de Santa Catarina e do Ministério da Saúde.

A diminuição dos óbitos por Covid-19 se deve principalmente à vacinação, de acordo com Motta Ribeiro. “Ao observarmos o cenário internacional e nacional fica claro que quanto mais nós vacinamos menos nós internamos pacientes graves nas UTIs e mais podemos prevenir. O cidadão tem que ter a certeza que é pela vacina que em breve o cenário de calamidade pública deverá ser extinto pelos governos federais, pela OMS e por Santa Catarina. É a vacina que é nossa porta de saída da pandemia”, acrescentou.

Investimentos

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Também foi decisão do Governo pagar o teto máximo da PHC para todos os hospitais, bem como garantir a manutenção de leitos de UTI mesmo quando o MS não dava garantias de pagamentos. O próximo passo é aumentar a oferta das cirurgias eletivas.

“É importante que os nossos próximos movimentos pós-pandemia sejam direcionados a maior qualidade e oferta de procedimentos cirúrgicos. Diminuir ainda mais a fila das eletivas e regionalizar o acesso. Não deixar que o catarinense se desloque para outro município, pois na cidade dele não há a consulta ou a cirurgia que ele precisa. A nossa missão é mudar esse cenário, fazendo o que sempre fizemos: gestão e garantia de dinheiro bem investido”, concluiu o secretário.

Santa Catarina foi o estado que mais realizou cirurgias eletivas hospitalares em 2021, levando em consideração a população residente. Foram 41.603 cirurgias hospitalares em 365 dias, mais 57.081 cirurgias ambulatoriais no período. Ao todo, foram realizadas 98.684 cirurgias eletivas no ano passado – 17,1% do total de 578 mil feitas no país.

Todas essas informações podem ser conferidasno site do Coronavírus.