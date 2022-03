Família faz buscas por adolescente de 14 anos desaparecido na região noroeste

Uma família está desesperada devido ao desaparecimento de um adolescente na cidade de Santa Rosa. O fato foi comunicado através de uma nota publicada pelos familiares na noite de segunda, 7. Veja abaixo:

CRIANÇA DESAPARECIDA!!!

” COMUNICO A TODOS OS AMIGOS QUE MEU FILHO SAIU DE CASA HOJE 07/03/2022 DE MANHA PARA IR A ESCOLA E NAO RETORNOU ATÉ AGORA. NA VERDADE ELE NEM CHEGOU ATE A ESCOLA. COMUNICAMOS A BRIGADA MILITAR…JÁ ESTÃO À PROCURA E FIZEMOS O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PEÇO SE ALGUÉM TIVER ALGUMA INFORMAÇÃO, NOS AVISE.SE VIRAM NA RUA OU NA CASA DE ALGUÉM. O NOME DELE É CRISTIANO JUNIOR ANDRADE DA SILVA, tem 14 anos. Estamos desesperados. Ele estuda na escola Raul de Oliveira.”

A mãe do menino chama-se Altevira de Andrade, e o telefone para contato é 55999195567 ou ligue para a polícia 190.

