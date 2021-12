Comando do 7° BPM recepciona os novos tenentes em Três Passos

Na terça-feira (21/12) o Comandante do 7° BPM, Major Munari recepcionou os novos tenentes formados na semana passada.

Os três tenentes eram efetivos do 7° BPM como sargentos e obtiveram excelentes classificações no Curso Básico de Administração Policial Militar.

O primeiro colocado do curso, Tenente Jones André Ribeiro, irá desempenhar funções no setor administrativo na sede do 7° BPM.

O segundo colocado Tenente Márcio Andrigo Dias assumirá a função de Comandante da Força Tática.

A quarta colocada no curso Tenente Ângela Cristiane Ludwig Feistel assumirá como Comandante do Pelotão de Tenente Portela.

O Comando do 7° BPM parabeniza os três tenentes pelos excelentes resultados obtidos no curso de formação, elevando ainda mais o nome do Batalhão Coronel Barão e deseja sucesso na nova jornada!

