BM prende autor de homicídio em Ijuí e homem natural de Miraguaí por ameaça

No último sábado (04/12), após ocorrência de homicídio em Ijuí no Bairro Lambari, policiais do 29º BPM realizaram diligências ininterruptas na tentativa de localizar e prender o autor do fato, sendo que chegaram denúncias da comunidade para a Sala de Operações dando conta de que o suspeito do homicídio estaria escondido em um motel localizado no Bairro Morada do Sol, bem como havia quatro indivíduos em um veículo suspeito tentando acessar o local para executá-lo.

As guarnições foram deslocadas ao local e se depararam com o veículo GM Corsa de cor prata o qual ao perceber aproximação dos policiais tentou se evadir do local, sendo abordado logo em seguida e seus ocupantes identificados como: um homem de 31 anos natural de Ijuí; um homem de 37 anos, natural de Miraguaí; um homem de 21 anos, natural de Ijuí e um homem de 26 anos natural de Ijuí, todos com antecedentes criminais. No veículo foram localizados 03 cartuchos calibre .38 e 02 aparelhos celulares.

Já no interior do estabelecimento foi localizado e abordado o suspeito do homicídio identificado como um homem de 23 anos natural de Ijuí com antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal, furto de veículo e tráfico de entorpecentes. Foi apreendida pela Brigada Militar a arma do crime um revólver cal. .38 com 05 munições deflagradas.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão aos acusados, sendo conduzidos até a UPA para exames de saúde e em seguida apresentados na Delegacia de Polícia junto com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante para o autor do homicídio e o registro de ameaça para os quatro ocupantes do veículo corsa. O automóvel foi removido ao auto guincho do Detran.

