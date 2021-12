BM de Três Passos apreende drogas, arma de fogo e dinheiro

Ao abordar um indivíduo na noite da sexta-feira (3/12), a Brigada Militar (BM) de Três Passos apreendeu 22,3 gramas de crack, 6,6 gramas de cocaína, um revólver calibre 38 e R$ 5.905,00 em espécie, além de um telefone celular.

De acordo com a BM, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.

