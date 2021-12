Namorada mata o companheiro a facadas em Cruz Alta

A Brigada Militar de Cruz Alta foi comunicada que por volta das 19 horas e 25 minutos havia um homem caído em via pública no Bairro Bonini. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima, a qual apresentava uma lesão no peito.

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu o homem para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Aos policiais funcionários da instituição comunicaram que uma mulher embriagada se dizia namorada da vítima estaria causando transtornos no local.

Os policiais identificaram a mulher, que sem saber da morte da vítima, disse que teria ocorrido uma discussão entre os dois e que ela teria desferido um golpe de faca no companheiro.

Após o relato da mulher, ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia onde foi autuada em flagrante por homicídio doloso e encaminhada ao Presídio Estadual de Cruz Alta.

