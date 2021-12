Brigada Militar prende foragido no interior de Erval Seco

O efetivo da Brigada Militar de Erval Seco, realizou a prisão de um foragido da justiça no interior do município. Conforme informado, a ocorrência foi registrada durante a noite da quarta-feira, 1° de dezembro, quando os policiais receberam informações que um veículo Monza estava em atitude suspeita próximo a Granja Kussler.

Ao efetuar a abordagem e consulta ao sistema, foi constatado que o passageiro do veículo possuía contra si um mandado de prisão, expedido pela comarca de Cruz Alta. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Hospital De Caridade de Erval Seco para atestado de lesões, apresentado na Delegacia de Polícia Civil e posterior conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.