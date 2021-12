Carro sai da pista e tomba na VRS 822 entre Três Passos e Esperança do Sul

Na VRS 822, trecho que liga os municípios de Três Passos à Esperança do Sul, próximo a localidade de Árvore Seca, foi registrado um acidente de trânsito.

O condutor de um veículo de cor branca, por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção saindo da pista, vindo a tombar às margens da rodovia. Não há confirmação do horário exato do ocorrido.

Segundo a Brigada Militar, do acidente restou apenas danos materiais. O condutor do veículo não se feriu e contatou o seguro, não sendo acionada a Brigada Militar para efetuar registro.

