Motociclista fica ferido em acidente na BR 468 em Três Passos

Na manhã desta sexta-feira (03/12), foi registrado um acidente de trânsito envolvendo um veículo Fiat/Mobi na BR-468, no trevo em frente ao Silo da Cotricampo em Três Passos.

A colisão ocorreu por volta das 8 horas, o condutor de uma motocicleta ficou ferido e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros de Três Passos ao Hospital de Caridade. Ele não apresenta ferimentos graves.

Não se tem informações exatas das circunstâncias do acidente.

A Brigada Militar registrou a ocorrência e orientou o trânsito.

