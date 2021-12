Homem é morto ao atender chamado na porta de casa em Sarandi

Por volta das 00h15min desta quinta-feira, 02 de dezembro, um homem foi morto à tiros na Rua Padre Pedro Rigo, no Bairro vicentinos em Sarandi. Juares Mendes De Lima, de 37 anos, foi atingido por 5 disparos de arma de fogo.

De acordo com informações de populares, repassadas para a Brigada Militar que atendeu a ocorrência, dois homens teriam chegado a pé na residência da vítima, e o chamado pelo nome. Juarez, ao abrir a porta, foi alvejado por 2 disparos. Ao tentar fugir, recebeu mais 3 disparos nas costas. Os autores do crime fugiram a pé.

Familiares da vítima acionaram o SAMU, porém a vítima já estava morta.

Juares tinha passagens pela polícia, mas estava em liberdade.

A Brigada Militar fez buscas nas proximidades, mas ninguém foi preso.

