Brigada Militar recupera motocicleta furtada em Redentora

Na manhã desta terça-feira (30/11), por volta das 10 horas e 30 minutos, policiais militares do 7º BPM recuperaram uma motocicleta furtada.

A recuperação ocorreu na RS 330, no Km 3, após ser vista e identificada pela guarnição.

O responsável por deixar a motocicleta no local, não foi localizado.

