Tático Móvel prende casal por maus tratos contra crianças em Passo Fundo

Na noite desta terça-feira (30), a Brigada Militar/3°RPMon, efetuou a prisão de um casal por maus tratos contra criança, em Passo Fundo.

Durante a atividade de policiamento a guarnição do 2° Esquadrão através do Tático Móvel, recebeu denúncias de maus tratos a duas crianças. De imediato a guarnição chegou no local onde foi recebida pela mulher de iniciais, B.S.D.S; de 21 anos; a qual de todas as maneiras se negou a mostrar as crianças e permitir a entrada da guarnição. A mulher acionou seu advogado, o qual acompanhou a entrada.

No local foi constatado duas crianças, uma de dois anos e outra de quatro anos em condições precárias, falta de higiene, na geladeira apenas bebidas alcoólicas além de que no local foi encontrado drogas (cocaína e maconha) e uma quantia em dinheiro.

Foi acionado o Conselho Tutelar onde se fez presente e os presos encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro. As crianças ficaram sob a guarda da avó materna.

MATERIAL APREENDIDO:

831,00 Reais

2 papelotes de cocaína;

1 cigarro de maconha;

1 faça cabo de rabo de tatu.

