Veículo capota no interior de Ajuricaba

Na tarde desta terça-feira (30/11) a Brigada Militar atendeu um acidente de trânsito do tipo capotamento de veículo na localidade e Linha 17, interior de Ajuricaba.

Um veículo Fox, após por motivos desconhecidos sair de uma estrada de chão, capotou em uma lavoura.

Uma mulher e única ocupante do automóvel ficou ferida e precisou ser conduzida ao Hospital de Ajuricaba. Ela apresentou lesões leves, como escoriações. O carro teve diversos danos.

