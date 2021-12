Veículo invade calçada e derruba poste de iluminação no centro de Três Passos

Na tarde desta terça-feira (30/11), por volta das 15 horas e 50 minutos, um acidente de trânsito envolvendo um veículo foi registrado em Três Passos. O fato aconteceu na rua Antônio Gonçalves de Oliveira, no centro da cidade.

Conforme informações preliminares, um Ford seguia no sentido bairro/centro quando a condutora perdeu o controle da direção, vindo a invadir a calçada e bater contra um poste de iluminação, que acabou caindo sobre o carro.

Ninguém se feriu.

