Menina de 12 anos que estava desaparecida é encontrada em Catuípe

Uma menina de 12 anos, moradora do bairro Santa Fé, em Catuípe, que estava desaparecida desde a noite de domingo, foi localizada pelo Conselho Tutelar e pela Brigada Militar na noite de segunda-feira(29).

Após intensas buscas, ela foi encontrada na casa de um conhecido, de 21 anos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Ijuí

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.