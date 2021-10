Oriovisto pede ao Senado que resista à quebra do teto de gastos

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (27), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) pediu ao Senado que resista às tentativas do governo federal de quebrar o teto de gastos. Ele afirmou que o descuido com a disciplina fiscal é muito mais nocivo para a economia do que a pandemia e lembrou como, do quarto trimestre de 2014 ao quarto trimestre de 2016, o PIB brasileiro caiu 7,2%, numa recessão sem precedentes, provocada por “lambança fiscal, falta de rigor fiscal”.

- Nós vamos ter que ser realmente a Casa que analisa, que compara períodos, que sabe o que não dá certo. Nós não podemos ter a memória curta. Nós já vimos esse filme antes. A coisa está muito complicada, está muito séria e eu espero realmente que nós tenhamos a coragem de dar um basta nessa loucura toda que é tentar quebrar o teto de gastos, disse.

Oriovisto, que é o Relator da Receita na Comissão Mista do Orçamento, disse que a inflação no ano que vem será de 8%, 9% ou até 10%, o que gera uma espiral de “mais inflação, dólar mais alto, PIB que não cresce, desemprego que não cai ou aumenta, trabalhador que come menos, esse é o verdadeiro perigo”.

O parlamentar disse que é possível ajudar os que precisam, sem arruinar o País. "Do jeito que vai, nós vamos quebrar este País."