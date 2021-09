Presidente inaugura novas instalações de escola musical no Recife

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 14h30 desta sexta-feira (3) no Recife, onde cumpre agenda oficial. A comitiva presidencial foi recebida por uma orquestra de frevo e por bonecos gigantes representando o presidente, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o ministro do Turismo, Gilson Machado. O momento da chegada foi transmitido pelas redes sociais de Bolsonaro.

De manhã, o presidente cumpriu agenda em Tanhaçu, no interior da Bahia, participando da cerimônia de assinatura da concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).



O primeiro compromisso na capital pernambucana é a cerimônia de inauguração das novas instalações da Escola de Formação de Luthier e Archetier da Orquestra Criança Cidadã. Fundada em 2012 pelo coordenador da Orquestra Criança Cidadã, juiz João Targino, a escola oferece cursos profissionalizantes para adolescentes da região metropolitana do Recife e ajuda na preservação de dois ofícios tradicionais: os de luthier e archetier, que prepara pessoas especializadas na produção de instrumentos de corda, como violinos.



A agenda do presidente inclui, após a inauguração da escola, uma reunião com empresários em um hotel da cidade. Mais tarde, por volta das 20h, Bolsonaro participa da solenidade de passagem do Comando Militar do Nordeste (CMN) do Exército Brasileiro. O posto será assumido pelo general Richard Fernandez Nunes, que substitui o general Marco Antônio Freire Gomes. As duas agendas do presidente no Recife não são abertas à imprensa.



Jair Bolsonaro passará a noite na sede do Comando Militar do Nordeste. Neste sábado (4), o presidente segue para Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, onde participará de uma motociata com destino à cidade de Caruaru. Depois disso, Bolsonaro retorna a Brasília, onde passa o fim de semana.