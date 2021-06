Homem é preso poucas horas após ganhar a prisão domiciliar em Passo Fundo

Na noite de ontem, quarta-feira (24), a Brigada Militar/3°RPMon efetuou a prisão de um indivíduo que estava descumprindo prisão domiciliar. A prisão foi no bairro Jerônimo Coelho.

Durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Jerônimo Coelho, os Policiais Militares do 2°Esquadrão abordaram um indivíduo em atitude suspeita, qual estava caminhando pela Avenida Cruzeiro do Sul.

Após a revista pessoal, o indivíduo de 35 anos, foi identificado com inicias A.P. No Sistema Informatizado da Brigada Militar, foi constado que o homem estava em prisão domiciliar, em um local distinto do local da abordagem. Está medida foi concedia, menos de 24 horas.

O homem recebeu voz de prisão, sendo conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrada a nova prisão, sendo fechado novamente no Presídio Regional de Passo Fundo.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.