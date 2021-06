Comissão promove audiência sobre surdos que não se comunicam por Libras; acompanhe

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (21), às 9 horas, no plenário 7, com o tema "Nem todo surdo precisa de Libras".

O debate foi solicitado pela deputada Dra. Soraya Manato (PSL-ES). Segundo ela, as pessoas com deficiência auditiva oralizadas – que se comunicam em Português e não em Libras – enfrentam uma série de dificuldades relacionadas a trabalho, educação, lazer e outras questões gerais da vida em sociedade.

Foram convidados para a audiência pública, dentre outros:

- a presidente da Associação Nacional dos Surdos Oralizados (Anaso), Keilah Ayres;

- o professor e orientador do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB), Fayez Bahmad Júnior; e

- a professora assistente doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e coordenadora do programa de pós-graduação em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem da Unesp, Bauru (SP), Ana Claudia Moreira Almeida Verdu.

O evento terá transmissão interativa pelo e-Democracia.