Reajuste dos planos de saúde é tema de debate; acompanhe

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (10) para debater o reajuste dos planos de saúde.

O debate acontece a partir das 9h30, no plenário 8, e tem transmissão interativa pelo portal e-Democracia. Os interessados podem participar enviando perguntas, críticas e sugestões aos participantes. Também é possível assistir diretamente pelo canal da Câmara no YouTube.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rogério Scarabel Barbosa;

- a coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ana Carolina Navarrete;

- o diretor-executivo da Fundação Procon-SP, Fernando Capez;

- o presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Renato Freire Casarotti;

- o CEO da Unimed do Brasil, Paulo Ricardo Brustolin;

- o presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), João Alceu Amoroso Lima.

A audiência foi solicitada pelos deputados Felipe Carreras (PSB-PE), Júlio Delgado (PSB-MG) e Celso Russomanno (Republicanos-SP).