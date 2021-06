Coronel Bicaco repassará R$ 30 mil ao HSA de Tenente Portela

Encaminhado pelo Poder Executivo, os vereadores aprovaram na sessão extraordinária da terça-feira (01/06) o substitutivo ao Projeto de Lei (PL) nº 048/2021 que autoriza o repasse de R$ 30 mil ao Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela. O PL original previa a transferência de R$ 20 mil.

Os recursos financeiros serão aplicados na aquisição de medicamentos para o tratamento de pacientes infectados com a Covid-19, que, muitas vezes, precisam de internação por maior período. O valor também poderá ser direcionado para a compra de remédios do chamado ‘kit intubação’, utilizados em pacientes ocupando leitos de UTI.

O PL ainda destaca que o Hospital Santo Antônio é referência para Coronel Bicaco no encaminhamento de pacientes em estado grave e que necessitam de tratamento intensivo.

