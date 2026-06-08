Prazo de inscrição do Enem 2026 é prorrogado até sexta-feira (12)

Os estudantes interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ganharam mais tempo para realizar a inscrição. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogaram o prazo até sexta-feira (12/6). A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante .

A ampliação do prazo também vale para a solicitação de atendimento especializado e para o uso do nome social. Já os estudantes concluintes do Ensino Médio da rede pública têm a inscrição efetivada automaticamente, porém, precisam acessar a plataforma para confirmar a participação e complementar informações, como o município onde desejam realizar as provas e a escolha da língua estrangeira.

Para os participantes que não têm isenção, a taxa de inscrição é de R$ 85,00. O pagamento poderá ser efetuado até 17 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, conforme a instituição financeira. As datas de aplicação das provas não foram alteradas. O exame será realizado nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Cronograma atualizado

Inscrições até sexta-feira (12/6), por meio do site do Enem ;

; Solicitação de atendimento especializado e nome social: até 12 de junho;

Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.