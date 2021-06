Familiares, amigos e fãs se despedem de Berenice Azambuja em Vila Lângaro

Faleceu na noite de quinta-feira (03) a artista gaúcha Berenice Azambuja, aos 69 anos. O falecimento ocorreu no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.

Segundo informações de familiares, Berenice lutava contra um câncer no pâncreas e faleceu após uma parada cardíaca. Ela deixa um filho.

As cerimônias de despedida da artista estão acontecendo nesta sexta-feira (4), na cidade de Vila Lângaro. O enterro está previsto para às 17h.

