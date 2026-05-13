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CDH indica ao Executivo sugestão de mudança na carga horária de militares

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai recomendar ao Poder Executivo que regulamente a carga horária de militares das Forças Armadas em tempos de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
13/05/2026 às 21h46
CDH indica ao Executivo sugestão de mudança na carga horária de militares
A senadora Damares Alves, na presidência da reunião da CDH - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai recomendar ao Poder Executivo que regulamente a carga horária de militares das Forças Armadas em tempos de paz. O tema era objeto de uma sugestão ( SUG 7/2026 ), analisada nesta quarta-feira (13) pela comissão.

A SUG 7/2026 foi apresentada por meio do portal e-Cidadania . O texto original propunha ao menos 24h de descanso caso o militar tenha prestado 24 horas de serviço armado.

Se o texto original fosse aprovado pela CDH, começaria a tramitar no Senado como um projeto de lei autônomo. Mas a relatora e presidente da comissão, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), apresentou inicialmente parecer pela rejeição da sugestão.

Segundo a parlamentar, a proposição seria inconstitucional porque apenas a presidência da República pode apresentar projetos sobre os militares das Forças Armadas. Para evitar a rejeição da sugestão, Damares Alves propôs transformar a ideia em uma indicação do Poder Executivo.

— A gente pode transformá-la em indicação, em vez de rejeição. A gente transforma em indicação para que o presidente da República encaminhe essa matéria, se assim entender — explicou Damares.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly

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