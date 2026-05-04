Saúde SC promove oficina para fortalecer a prevenção de acidentes no trânsito

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A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), promoveu a Oficina de Implantação do Programa Vida no Trânsito (PVT), entre os dias 28 e 30 de abril, em Balneário Camboriú. A iniciativa reuniu representantes de 15 municípios prioritários do estado com o objetivo de fortalecer a atuação intersetorial e qualificar as ações de prevenção de lesões e mortes no trânsito.

Participam da oficina municípios com maior ocorrência de lesões graves e óbitos relacionados ao trânsito. São eles: Joinville, Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis, Chapecó, Itajaí, Lages, São José, Palhoça, Brusque, Criciúma, Jaraguá do Sul, Camboriú, Navegantes e Rio do Sul.

A atividade foi voltada a profissionais da Vigilância Epidemiológica, Regionais de Saúde e representantes dos setores de trânsito, mobilidade urbana e segurança pública, reforçando a importância da integração entre as áreas para o enfrentamento dos acidentes de trânsito.

“A redução das mortes no trânsito depende diretamente da articulação entre diferentes setores. A saúde tem um papel fundamental na análise dos dados, mas é a atuação conjunta com trânsito, mobilidade e segurança que permitem transformar essas informações em ações efetivas”, destaca Adriana Elias, coordenadora estadual do Programa Vida no Trânsito.

A programação incluiu conteúdos teóricos e práticos, com base na qualificação da análise integrada de dados, identificação de fatores de risco e planejamento de ações estratégicas voltadas à redução de mortes e lesões. Além disso, a proposta foi fortalecer os comitês intersetoriais e a estruturação das etapas necessárias para implantação do PVT nos municípios participantes.

A realização da oficina é resultado de um levantamento conduzido pela DIVE em 2025, que buscou compreender como a área da saúde está inserida nas ações relacionadas ao trânsito nos municípios catarinenses. A partir das respostas, foi possível identificar diferentes níveis de organização e articulação intersetorial, evidenciando a necessidade de qualificação técnica e apoio institucional para implantação do programa.

Com o encontro, Santa Catarina avança na ampliação do programa no estado. Também fortalece a atuação conjunta entre saúde e demais setores estratégicos, para reduzir os acidentes que provocam as mortes no trânsito.

Mais informações:

Daniela Melo

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