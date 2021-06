Chiapetta anuncia novas restrições para o enfrentamento da covid-19

O município de Chiapetta divulgou ontem,01 de junho, um novo decreto municipal que institui novos protocolos de prevenção contra a covid-19 a serem seguidos, especialmente por bares e restaurantes.

Conforme Decreto Nº 48/2021, ficam proibidos jogos de sinuca, de cartas, de bochas, ou quaisquer outros jogos coletivos nos bares, clubes sociais e sedes de bairros. Proibido também música ao vivo ou qualquer apresentação artística em restaurantes e bares. Os novos protocolos serão acrescidos no Decreto Municipal Nº 41 que dispõe de outras medidas para o enfrentamento da pandemia que já estão valendo.

Em uma semana, Chiapetta mais que dobrou o número de casos ativos. As novas proibições já estão em vigor e tem como objetivo evitar aglomerações e as formas variadas de concentração de pessoas.

