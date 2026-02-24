Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Abandono de metas de saúde atinge 80% em janeiro

Dados da plataforma Strava indicam que cerca de 80% das resoluções de ano-novo são abandonadas na segunda semana de janeiro. O fenômeno, recorrente...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/02/2026 às 12h03
Reprodução Alice

Estudos recentes mostram que a maior parte das metas relacionadas à saúde, bem-estar e desempenho é abandonada ainda nas primeiras semanas do ano. Dados da plataforma Strava indicam que cerca de 80% das resoluções de ano-novo são abandonadas por volta do segundo fim de semana de janeiro e que apenas 8% das pessoas conseguem manter suas metas até fevereiro. O fenômeno, recorrente a cada janeiro, acende um alerta para empresas e lideranças sobre os limites de estratégias baseadas apenas em objetivos individuais, sem acompanhamento contínuo no ambiente corporativo, impactando diretamente engajamento, desenvolvimento e performance ao longo do ano.

A desistência precoce não está necessariamente ligada à falta de disciplina individual, mas à ausência de suporte estruturado e de acompanhamento ao longo do tempo, avalia Pedro Rodrigues, Chief Revenue Officer da Alice. De acordo com ele, metas definidas de forma isolada tendem a perder força quando não contam com condições organizacionais que favoreçam escolhas saudáveis de maneira contínua.

"O período de desistência revela um problema maior do que a falta de disciplina individual. Ele mostra o quanto as empresas ainda têm oportunidade de ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde. Quando metas fracassam, o impacto aparece em engajamento, produtividade e afastamentos ao longo do ano. Para as organizações, apoiar a saúde não é sobre campanhas pontuais, mas sobre criar condições contínuas para que as pessoas consigam sustentar escolhas saudáveis"

afirma o executivo.

Pesquisas em saúde comportamental reforçam essa leitura. Um estudo publicado em 2024 no International Journal of Environmental Research and Public Health aponta que a falta de apoio e monitoramento está associada a taxas mais altas de abandono de metas de saúde, enquanto intervenções com suporte contínuo aumentam a adesão e a manutenção de comportamentos saudáveis ao longo do tempo. Sem visibilidade sobre a evolução da saúde física e emocional, tanto pessoas quanto organizações tendem a identificar problemas apenas quando eles já se agravaram.

O uso de indicadores contínuos de saúde surge como uma alternativa a esse modelo. Ao permitir o acompanhamento periódico de hábitos, sinais de desgaste emocional e padrões de comportamento, esse tipo de abordagem desloca o foco das intenções para a observação de tendências reais ao longo do ano. A Alice, por exemplo, utiliza uma ferramenta própria que permite o acompanhamento contínuo.

"O acompanhamento contínuo muda a relação das pessoas com os próprios objetivos. Em vez de esperar que algo dê errado para agir, conseguimos identificar sinais de desgaste emocional, cansaço ou desorganização da rotina antes que a desistência aconteça"

explica Pedro Rodrigues. No nível organizacional, dados agregados e anonimizados ajudam áreas de pessoas e lideranças a identificar pontos de atenção recorrentes e a planejar ações preventivas de forma mais consistente.

Para 2026, a conclusão que se consolida é que metas de bem-estar dificilmente se sustentam sem estrutura, acompanhamento e ambiente favorável. Mais do que iniciativas concentradas no início do ano, a saúde passa a ser tratada como um processo contínuo, que exige atenção constante ao longo de toda a jornada de trabalho, ampliando a capacidade das empresas de agir preventivamente antes que questões de saúde se traduzam em afastamentos, queda de desempenho ou rotatividade.

Freepik
Tecnologia Há 18 horas

PipeRun lança nova fase de programa de consultorias

Iniciativa prevê atuação conjunta com consultorias parceiras para estruturar vendas, fortalecer previsibilidade financeira e combater improviso.

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 20 horas

Tecnologia amplia práticas de saúde e segurança no trabalho

Avanços digitais como inteligência artificial, big data e monitoramento em tempo real ampliam o debate sobre inovação em SST, enquanto empresas e e...

 Freepick
Tecnologia Há 20 horas

Omnibees anuncia investimento anual de 80 milhões em IA

Empresa inicia transição para modelo orientado por Inteligência Artificial. Há um ano, criou uma equipe exclusiva de IA e passou a destinar todos o...
Tecnologia Há 21 horas

Tune Talk Torna-se a Primeira Operadora de Rede Móvel Totalmente Nativa da Nuvem da ASEAN com a Mavenir

De MVNO para MNO Habilitada pela Plataforma OSS/BSS Nativa da Nuvem da Mavenir

 Banco de Imagens Home Angels
Tecnologia Há 22 horas

Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população

O envelhecimento da população impulsiona modelos mais eficientes de assistência. Estudos da OMS, NIH e Harvard indicam que o cuidado domiciliar fav...

