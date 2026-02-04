Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Governo lançou programa para aproximar Brasil dos vizinhos e da Ásia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/02/2026 às 20h06

O governo federal oficializou, nesta semana, a criação do Programa Rotas de Integração Sul-Americana. Um dos objetivos finais da medida é reduzir o tempo e o custo do transporte de mercadorias entre o Brasil e os vizinhos, e também com a Ásia.

Para atender a esse objetivo, a proposta é viabilizar ações para integrar infraestruturas física, digital, social, ambiental e cultural entre os países da América do Sul. A portaria de criação , assinada pela ministra Simone Tebet, e publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (3), oficializa cinco rotas de integração.

Segundo o que prevê o programa , a ideia inclui a elaboração de estudos técnicos e pesquisas aplicadas a diferentes áreas, como a multimodalidade de transportes, a conectividade e a integração energética e digital, a unidade geoeconômica, a bioceanidade e perspectivas fronteiriças e não fronteiriças no território nacional.

Cinco rotas

As redes de infraestrutura focam em cinco rotas estratégicas desenhadas após consulta aos 11 Estados brasileiros que fazem fronteira com os países da América do Sul.

As rotas foram divididas da seguinte forma:

  • Ilha das Guianas - áreas do Norte brasileiro com Guiana Francesa, Suriname, a Guiana e Venezuela
  • Amazônica - norte com Colômbia, Equador e Peru
  • Quadrante Rondon - Norte e Centro-Oeste no Brasil com Peru, Bolívia e Chile
  • Bioceânica de Capricórnio - Centro-Oeste, Sudeste e Sul com Paraguai, Argentina e Chile e
  • Bioceânica do Sul - Sul do Brasil com Uruguai, Argentina e Chile

Segundo o governo, o projeto das cinco rotas surgiu depois de reunião de líderes da América do Sul, em 2023, que decidiu por uma agenda de integração regional.

Entre os argumentos do governo, está o fato que o Brasil privilegiou, ao longo do tempo, o comércio com países da Europa e os Estados Unidos via Atlântico. A formulação leva em conta que, nas últimas décadas, ocorreu um deslocamento da produção rumo aos estados do Centro-Oeste e do Norte e um incremento maior do comércio com os países asiáticos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

BNDES libera R$ 280 mi para fábrica de bateria da transição energética

Equipamento pode armazenar energia de fontes eólica e solar

 Brick360
Economia Há 6 horas

Plataformas se unem e ampliam acesso a FIIs no Brasil

Nova plataforma unificada adota inteligência artificial para tornar dados técnicos mais acessíveis aos investidores do mercado de FIIs.

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 9 horas

Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir de amanhã

Primeiro lote de pagamento sairá dia 16 de fevereiro: R$ 2,5 bilhões
Economia Há 12 horas

Investimentos institucionais em ações foram de R$ 1,7 trilhão em 2025

Energia, bancos, mineração e logística foram principais ativos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões

Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
28° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 16 minutos

Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio
Geral Há 16 minutos

SP: incêndio atinge comunidade em Santos
Política Há 1 hora

Não há mais razão para manter escala 6x1 e jornada de 44h, diz senador
Educação Há 1 hora

Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Economia Há 1 hora

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,20 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 404,939,23 -0,45%
Ibovespa
181,708,23 pts -2.14%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias