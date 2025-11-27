Quinta, 27 de Novembro de 2025
Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores

Pagamento de novembro, 13º, folha de dezembro e férias de janeiro será realizado de forma antecipada como forma de valorização do funcionalismo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações ASCOM Vista Gaúcha
27/11/2025 às 11h15
Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores
(Foto: Jornal Província)

A Administração Municipal de Vista Gaúcha anunciou o calendário de antecipação dos pagamentos referentes aos salários de novembro, ao 13º salário, à folha de dezembro e às férias de janeiro. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelos servidores ao longo de 2025.

Conforme o cronograma, o salário de novembro será pago no dia 28 de novembro. O saldo restante do 13º salário será quitado em 12 de dezembro. Já a folha de dezembro estará disponível em 19 de dezembro, enquanto o pagamento das férias de janeiro será antecipado para 30 de dezembro.

O prefeito Locatelli destacou que a antecipação representa uma forma de reconhecimento aos servidores, essenciais para o desenvolvimento do município. Segundo ele, a medida contribui para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e também impulsiona a economia local, especialmente o comércio.

A ação reforça o compromisso da Administração Municipal, liderada por Locatelli e André, com a gestão eficiente dos recursos públicos. De acordo com o prefeito, a antecipação foi possível graças à boa saúde financeira do município, ao equilíbrio orçamentário e aos investimentos realizados. Ele enfatizou que o controle de gastos e a valorização dos recursos públicos têm sido fundamentais para alcançar essa conquista para os servidores.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
