Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores

A Administração Municipal de Vista Gaúcha anunciou o calendário de antecipação dos pagamentos referentes aos salários de novembro, ao 13º salário, à folha de dezembro e às férias de janeiro. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desempenhado pelos servidores ao longo de 2025.

Conforme o cronograma, o salário de novembro será pago no dia 28 de novembro. O saldo restante do 13º salário será quitado em 12 de dezembro. Já a folha de dezembro estará disponível em 19 de dezembro, enquanto o pagamento das férias de janeiro será antecipado para 30 de dezembro.

O prefeito Locatelli destacou que a antecipação representa uma forma de reconhecimento aos servidores, essenciais para o desenvolvimento do município. Segundo ele, a medida contribui para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e também impulsiona a economia local, especialmente o comércio.

A ação reforça o compromisso da Administração Municipal, liderada por Locatelli e André, com a gestão eficiente dos recursos públicos. De acordo com o prefeito, a antecipação foi possível graças à boa saúde financeira do município, ao equilíbrio orçamentário e aos investimentos realizados. Ele enfatizou que o controle de gastos e a valorização dos recursos públicos têm sido fundamentais para alcançar essa conquista para os servidores.