Quarta, 26 de Novembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Região recebe mais de R$ 2 milhões para fortalecer políticas voltadas à pessoa idosa

Edital estadual contemplou 19 municípios da região com projetos de promoção de direitos, fortalecimento de vínculos e equipagem de Centros de Convivência

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Grupo Chiru
26/11/2025 às 16h00
Região recebe mais de R$ 2 milhões para fortalecer políticas voltadas à pessoa idosa
Foto: Arquivo Pessoal Benhur Barth

O governo do Estado divulgou, nesta terça-feira, 25 de novembro, a lista dos municípios selecionados pelo edital de Manifestação de Interesse nº 02/2025, do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (Funepi), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Em todo o Rio Grande do Sul, a iniciativa destina R$ 10 milhões para o financiamento de projetos voltados à promoção, proteção e defesa de direitos da população idosa, além da equipagem de Centros de Convivência e Centros Dia. O valor total dos projetos aprovados alcançou R$ 9,9 milhões.

Na região, 19 municípios foram contemplados, totalizando R$ 2.056.806,56 em investimentos. Os recursos foram distribuídos em duas linhas de financiamento:
Linha 1.1 – Fortalecimento da Rede de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos, com valor máximo por projeto de até R$ 100 mil e
Linha 1.2 – Equipagem de Unidades de Centro de Convivência e/ou Centro Dia que possibilitava solicitar até R$ 150 mil por projeto.

Cada projeto contemplado na região recebeu valores entre R$ 16 mil e R$ 150 mil, conforme a proposta apresentada por cada prefeitura.

A seleção dos projetos foi realizada pela Unidade de Atenção à Pessoa Idosa da Sedes, em parceria com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, após análise técnica dos critérios previstos no edital. O Funepi, instituído pela Lei nº 14.288/2013, tem como objetivo garantir a execução de políticas públicas para um envelhecimento digno, com autonomia e qualidade de vida.

Municípios da região contemplados

Linha 1.1 – Fortalecimento da rede de promoção, proteção e defesa de direitos da pessoa idosa

Seberi – R$ 100.000,00 – Fortalecimento de vínculos e promoção de direitos dos idosos

Iraí – R$ 94.769,56 – Inclusão social e fortalecimento de vínculos

Liberato Salzano – R$ 100.000,00 – Convívio social e bem-estar 60+

Trindade do Sul – R$ 16.624,70 – Promoção do bem-estar e fortalecimento da pessoa idosa

Novo Xingu – R$ 100.000,00 – Sabedoria em Movimento

Palmitinho – R$ 100.000,00 – Idade Ativa

Dois Irmãos das Missões – R$ 100.000,00 – Projeto Viver Melhor

Erval Seco – R$ 100.000,00 – Viver com Dignidade

Pinheirinho do Vale – R$ 100.000,00 – Fortalecimento da rede de defesa dos direitos da pessoa idosa

Novo Tiradentes – R$ 100.000,00 – Fortalecimento da rede de promoção e defesa de direitos

Linha 1.2 – Equipagem de Unidades de Centro de Convivência e/ou Centro Dia

Vicente Dutra – R$ 89.999,91 – Inclusão digital para idosos

Trindade do Sul – R$ 66.708,63 – Pilates e Saúde

Vista Gaúcha – R$ 150.000,00 – Equipagem do Centro Municipal de Convivência

Três Passos – R$ 150.000,00 – Equipagem de Unidade Centro Dia

Iraí – R$ 138.703,76 – Veículo para o Centro de Convivência

Tenente Portela – R$ 150.000,00 – Equipa Centro Dia

Caiçara – R$ 150.000,00 – Estruturação do Residencial Idoso Dia Nossa Senhora Menina

Três Palmeiras – R$ 100.000,00 – Equipamentos para o Centro de Idosos

Constantina – R$ 150.000,00 – Equipagem do Centro de Convivência

Em todo o RS

A ação prevê financiamento total nos de R$ 10 milhões para as prefeituras que apresentaram projetos nas linhas de financiamento para fortalecimento da rede de promoção, proteção e defesa de direitos da pessoa idosa; e de equipagem de unidades de Centro de Convivência ou Centro Dia para Pessoa Idosa. Desse valor, o número de projetos recebidos contemplou o montante de R$ 9,9 milhões.

Na linha de fortalecimento da rede promoção, proteção e defesa de direitos da pessoa idosa: foram recebidas 66 propostas, totalizando o valor de R$ 6.102.836,20. Cada um receberá o valor de até R$ 100 mil.

E na linha de equipagem de Unidades de Centro de Convivência e/ou Centro Dia para Pessoa Idosa: foram selecionadas 31 propostas, com foco na aquisição de materiais permanentes e itens para estruturação dos serviços. O recurso destinado para cada ação é de até R$ 150 mil, totalizando R$ 3.831.553,74.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação/ AMZOP
AMZOP Há 27 minutos

Presidente da AMZOP articula propostas de desenvolvimento para o Noroeste gaúcho em Porto Alegre

Adilson Balestrin liderou debates na FEDERASUL focados em infraestrutura, qualificação de mão de obra e investimentos em segurança pública para o Médio Alto Uruguai

 Foto: Divulgação/Ascom
Erval Seco Há 28 minutos

Prefeitura de Erval Seco recebe veículo repassado pela Receita Federal

O município foi representado pela secretária-adjunta da Administração, Jaqueline Zilch dos Santos, que oficializou o recebimento do veículo, que agora passa a integrar a frota municipal.

 Foto: Divulgação
Região Celeiro Há 7 horas

Região Celeiro é Destaque em Seleção do Funepi com Mais de R$ 2,8 Milhões

Três Passos, Tenente Portela, Constantina, Três de Maio e Vista Gaúcha receberão R$ 150 mil cada para equipagem de unidades Centro Dia.

 Foto: Divulgação
Salto do Yucumã Há 7 horas

Vereador do MDB questiona aumento de ingressos do Parque do Turvo e cobra transparência da concessionária e do Estado

O parlamentar alerta que o valor pode afastar visitantes e prejudicar hotéis, restaurantes, comércio e toda a cadeia turística da região.

 Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela
Tenente Portela Há 7 horas

Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de dezembro

 A ação busca evitar que esse tipo de resíduo, muitas vezes composto por substâncias tóxicas, seja destinado de forma inadequada ao meio ambiente

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.62 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Quinta
32° 16°
Sexta
33° 18°
Sábado
34° 18°
Domingo
32° 19°
Segunda
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Knewin vai a eventos globais e revela nova fase do Knewin AI
Senado Federal Há 4 minutos

Inclusão no currículo escolar de defesa da vida desde a concepção avança
Senado Federal Há 4 minutos

Regulamentação da profissão de multimídia vai a sanção
Senado Federal Há 4 minutos

CDH aprova exigência de avaliação prática para intérpretes de Libras
Justiça Há 5 minutos

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,82%
Euro
R$ 6,19 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 508,707,23 +3,02%
Ibovespa
158,331,30 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2943 (25/11/25)
08
29
30
36
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6886 (25/11/25)
09
20
33
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3546 (25/11/25)
02
03
05
07
08
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2853 (24/11/25)
11
27
37
41
43
52
53
57
60
62
66
68
71
73
77
79
82
87
90
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2890 (24/11/25)
03
11
12
16
23
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias